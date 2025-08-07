Otro proceso que abre la Procuraduría en contra del ex alcalde de Marulanda en Caldas

Manizales

Esta acción se origina a raíz de una denuncia que alertó en su momento, sobre la presunta participación indebida en política del entonces alcalde del municipio de Marulanda, el cual estaría apoyando al entonces candidato presidencial Gustavo Petro.

La Provincial de Instrucción de Manizales, perteneciente al ente de control, formalizó la apertura de la investigación disciplinaria contra Grajales Marulanda. La resolución de la Procuraduría establece “abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del doctor de JUAN DAVID GRAJALES MARULANDA, en su calidad de alcalde del municipio de Marulanda (Caldas) para la época de las presuntas irregularidades notificadas, con ocasión de aquellas y adicionales conductas que resultan conexas...”.

El denunciante del entonces alcalde

La denuncia fue interpuesta en el año 2022, Camilo Gaviria Gutiérrez, quien en ese momento se desempeñaba como diputado en el departamento de Caldas y quien hizo pública la situación a través de sus redes sociales, señalando que el alcalde de Marulanda estaba involucrado en actividades políticas.

El entonces corporado en entrevista con Caracol Radio indicó que, “hemos recibido en las últimas semanas un aumento en las denuncias donde alcaldes, funcionarios de la Gobernación de Caldas, de la Alcaldía de Manizales están participando en política. Están presionando a sus trabajadores para votar por la campaña de Petro, como es el caso ya evidente del mandatario de Marulanda”, expresó el político.

El proceso avanza tres años después de la denuncia

El denunciante destacó que lentamente se van conociendo la apertura de investigaciones, los procesos como respuestas a sus denuncias cuando estaba en la Asamblea de Caldas, por lo que indicó que aunque se demoran, eso muestra que la justicia llega.

“Nosotros realizamos varias denuncias de cómo el clan Lizcano en cabeza del entonces gobernador Luis Carlos Velásquez, participaban en política y presuntamente usando los recursos públicos, usando las plataformas de otro presidente y afortunadamente no solo esta denuncia, sino también las denuncias que han ido llegando anónimas de otros ciudadanos acompañando las nuestras, pues empiezan a sufrir efecto en la Procuraduría. Nos alegra que así sea tarde, vayan llegando”, destacó.

Lo que dijo en su momento el entonces alcalde de Marulanda

El alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, Juan David Grajales, dio a conocer a través de un comunicado, la respuesta a la denuncia de una presunta participación en política después de que se conociera una imagen de la red social Facebook, donde se observa la respuesta “Petro presidente” en una publicación.

“Es mi deber como mandatario del municipio de Marulanda, dirigirme a la comunidad en general, manifestando que la cuenta de Facebook desde la cual se realizó la publicación, la misma es administrada por un tercero, toda vez que esta es utilizada para publicar las acciones y gestiones realizadas desde la administración municipal en pro de la comunidad Marulandita", expresó el señor Grajales.

