Nuevo caso de sicariato en Caldas, un hombre es asesinado con arma de fuego en un billar

Manizales

Diego Rubio, residente del barrio Las Ferias, pero quien se encontraba en el sector de El Paraíso, en el municipio de La Dorada (Caldas), fue asesinado por un sicario propinándole varios impactos de bala.

“Lamentablemente se presenta otro homicidio en La Dorada, exactamente en la avenida Marlboro. Un joven se encontraba departiendo con unos amigos en un establecimiento comercial, cuando llega un sicario disparándole en repetidas ocasiones provocándole la muerte. Conocemos que la víctima se llamaba Diego Rubio, quien se dedicaba al ‘gota gota’, pero el hecho es materia de investigación”, explica Misael Ortiz, secretario de Gobierno del puerto caldense.

El funcionario agrega que las autoridades revisan las cámaras de seguridad aledañas al lugar donde sucedió el homicidio para tratar de identificar al presunto responsable; igualmente, pide a la comunidad informar de cualquier novedad al respecto que permita adelantar, satisfactoriamente, la indagación.

Con este hecho, ya son 13 los homicidios que suma el puerto caldense este año, igualando el número de asesinatos ocurridos el año anterior, por lo que Ortiz recalca que reforzarán las medidas de seguridad en todo el municipio, ya que es preocupante, según él, que aumente cada vez más los delitos de homicidios.