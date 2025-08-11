MinDefensa lamenta muerte de Miguel Uribe: “Su voz vivirá en cada esfuerzo por un país libre”

Mindefensa se une a voces de rechazo por fallecimiento de Miguel Uribe.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó este lunes un mensaje de condolencia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en un atentado que conmocionó al país.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Desde el sector defensa nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia”, manifestó el jefe de la cartera.

Sánchez subrayó que la mejor manera de honrar la memoria del legislador es “promover la unión y la paz para proteger la vida y la democracia en cada rincón del país”.

En ese sentido, reiteró que, junto a la Fiscalía General de la Nación, las instituciones de seguridad seguirán trabajando para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables del ataque.

Afirmó que: “no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia”.

Finalmente, el ministro aseguró que Miguel Uribe Turbay “no será olvidado; su voz vivirá en cada esfuerzo por un país libre, justo, más unido y en paz”.

¿Qué dice la Policía Nacional?

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, afirmó que es el momento de reafirmar el compromiso con que se van a llevar a todos los responsables ante la justicia.

“En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia. Nuestras oraciones están con su señora esposa y sus hijos ¡Paz en su tumba!”, afirmó.