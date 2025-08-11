Pico y Placa en Pasto: Tenga en cuenta que día tendrá restricción su vehículo esta semana

Pasto - Nariño

En Pasto, a diferencia de otras ciudades del país, el pico y placa se aplica tomando como referencia el último número de la matrícula, pero con rotación semanal. Esto significa que un mismo vehículo solo tiene restricción una vez por semana y que, dentro de un mismo mes, esa restricción no se repite el mismo día en dos semanas consecutivas.

Por ejemplo, si esta semana le corresponde un jueves, la próxima semana será un día diferente, evitando que siempre sea en el mismo día de la semana.

La Alcaldía de Pasto, de acuerdo con el Decreto 0149 de 2025, extiende la aplicación del Pico y Placa por dos meses más hasta el mes de septiembre conservando las mismas excepciones que se han venido aplicando durante el último año, con el objetivo de mejorar la movilidad.

¿Cuál es el pico y placa ara esta semana en Pasto?

Para esta semana, la restricción inicia este lunes 11 de agosto con matrículas terminadas en los dígitos 2 y 3, en el horario habitual de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche.

Lunes 11 de agosto: placas terminadas en 2 y 3

Martes 12 de agosto: placas terminadas en 4 y 5

Miércoles 13 de agosto: placas terminadas en 6 y 7

Jueves 14 de agosto: No aplica la medida 8 y 9

Viernes 15 de agosto: placas terminadas en 0 y 1

Las autoridades anunciaron que reforzarán los controles viales, especialmente en zonas con alto índice de siniestralidad y más aun teniendo en cuenta el cierre del Túnel de Daza que ha causado congestiones vehiculares en varias zonas de la ciudad.