Capturados presuntos responsables de atentado en El Peñol

Pasto-Nariño

Las autoridades capturaron a cuatro personas que estarían implicadas en un reciente atentado a soldados en el municipio de El Peñol en Nariño.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril cuando fueron atacados integrantes del Batallón de ingenieros militares.

Adicionalmente, al parecer también habrían tenido influencia en el retén ilegal instalado en el corregimiento de La Cochas, donde despojaron de sus armas a miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

A los implicados les fueron encontradas armas de fuego municiones y un dron con mira térmica entre otros elementos, con lo cual se resta capacidad para cometer acciones bélicas en esta zona del departamento de Nariño.

#Judicial| Un drone con mira termina, armas y municiones entre otros elementos fueron decomisados en El Peñol durante un operativo del Ejército en que fueron capturadas cuatro personas web estarían vinculadas a varias acciones delictivas para la estructura residual Franco… pic.twitter.com/9GXxFRLG0p — Caracol Pasto (@CaracolPasto) August 9, 2025

Los capturados realizaban actividades delincuenciales para la estructura residual Franco Benavides dijo el teniente Coronel Yohan Andrés Moreno Calderón, Comandante del Batallón de Infantería N. 9 Batalla de Boyacá del Ejército Nacional

Este importante golpe de las Fuerzas Militares se suma al reciente hallazgo de un depósito ilegal con fusiles, proveedores y más de mil cartuchos en zona rural de Tumaco, el cual que de acuerdo con información de inteligencia militar serían empleados en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, bajo órdenes del cabecilla alias Máquina.

Las acciones fueron desarrolladas por la Fuerza de Tarea Hércules en la vereda La Galleta, en límites con Ecuador.

En el lugar fueron hallados nueve fusiles de asalto: cinco FAL calibre 7.62 mm, tres Bushmaster calibre 5.56 mm y un Galil del mismo calibre. Además, se incautaron más de 1.300 cartuchos, incluyendo munición eslabonada para ametralladora, así como varios proveedores listos para el combate.