La región Andina y más de 15 departamentos reciben la Temporada de Cine Colombiano

Con proyecciones gratuitas de largometrajes y cortometrajes, se desarrolla la séptima edición de la Temporada de Cine Colombiano, un encuentro entre las cintas hechas en Colombia y el público, La iniciativa se realizará en varias regiones del país, hasta el mes de diciembre. Las Funciones Regionales llegarán a Funza, Cundinamarca, el 15 y 16 de agosto; a Samacá, Boyacá, el 12 y 13 de septiembre; a Armero, Tolima, el 17 y 18 de octubre; y a Pitalito, Huila, el 14 y 15 de noviembre.

El objetivo es fortalecer la circulación, promoción y posicionamiento del cine colombiano en los territorios, así como contribuir al desarrollo de audiencias mediante el acceso y la apropiación de la producción audiovisual nacional.

En esta séptima versión, Retina Latina se suma como plataforma digital aliada para extender el alcance de la Temporada de Cine Colombiano más allá de los territorios físicos y llevarla a todo el país y a América Latina, se podrán ver cuatro películas colombianas de forma gratuita entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025 en www.retinalatina.org .

Esta Temporada de Cine Colombiano proyectará 11 largometrajes y 2 programas de cortometrajes, que estarán acompañados de talleres y diálogos con públicos en diferentes regiones del país que circularán en: Yopal, San José del Guaviare, Toro, Quibdó, Tumaco, Rionegro, La Ceja, Salento, Neiva, Pereira, Pasto, Bucaramanga, San Andrés, Mosquera, Valledupar, Villavicencio, Sahagún, Girardot, La Mesa y Melgar.

Entre los largometrajes encontramos a “Pasos de héroe” de Henry Rincón, “Tundama” de Diego y Édison Yaya, “Estimados Señores” de Patricia Castañeda, “Ana Rosa” de Catalina Villar, “El Titán” de Alexander Giraldo, “Esto se Calentó” de Carlos Vergara, “Hermanas” de Paola Ochoa, “Igualada” de Juan Mejía Botero, “La Patasola” de Harold Trompetero, “La Piel en Primavera” de Yennifer Uribe, “Manos que Hablan” de Camilo Gómez y “Mi Bestia” de Camila Beltrán.