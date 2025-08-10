Incendio en el colegio Santa Teresita de los Pinos en Bucaramanga: Investigan posible cortocircuito

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Se registró un incendio en las instalaciones del Colegio Integrado Santa Teresita del barrio Los Pinos, el hecho puso en alerta a la comunidad del sector. Al parecer, se generó por un cortocircuito que se presentó en una oficina cerca a la rectoría de la institución.

De inmediato, la comunidad dio aviso al Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, que desplegó dos máquinas y ocho unidades para atender la emergencia, quienes evitaron que el fuego se propagara a otras áreas de la institución.

“Al arribar al lugar encontramos una habitación en llamas. El trabajo de extinción fue rápido, unos diez minutos aproximadamente, seguido por labores de enfriamiento y verificación para descartar puntos calientes”, explicó Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga.

Ampliar

Según el informe de bomberos no se registraron personas lesionadas, pero sí se presentaron daños materiales en el mobiliario y estructura de la habitación afectada.

Video aquí de la emergencia:

Las autoridades reiteraron el llamado a las instituciones educativas y edificaciones públicas para que mantengan al día las revisiones de sus instalaciones eléctricas y así prevenir emergencias similares.