¿Habitantes en condición de calle de otras ciudades son trasladados a Ibagué?

El alto número de habitantes en condición de calle en Ibagué genera muchas preguntas sobre el origen de estas personas. Algunos sugieren que son oriundas de esta ciudad que deciden quedarse en el territorio por el arraigo familiar y otros, no pocos, consideran que son personas foráneas que llegan a la ciudad motivados por el buen clima, la tranquilidad de la ciudad y el alto sentido de solidaridad que garantiza tener alimentación y albergue.

En Ibagué, durante varios años se han tejido varias versiones sobre la llegada, desde otras ciudades, de habitantes en condición de calle a la capital del Tolima.

Una de esas versiones señala que en vehículos tipo buses o incluso camiones son transportados decenas de habitantes en condición de calle de otras ciudades y son dejados en vías cercanas a Ibagué. ¿Qué hay de cierto en esta versión?

Consultamos al sacerdote Alejandro Arias, director del Hogar de Paso del Habitante de Calle de Ibagué, quien reconoció que muchos las personas que acuden a este lugar buscando refugio no son oriundas de Ibagué sino que un alto número proceden de Bogotá, Eje Cafetero y municipios cercanos como el Espinal.

Arias relató que estas personas cuentan que fueron traídos en buses desde ciudades cercanas y dejados en las ‘goteras’ de Ibagué y decidieron quedarse.

Sin embargo, esta versión no ha sido desmentida y ni confirmada por las autoridades locales quienes en forma recurrente vienen adelantando planes de atención para esta población e incluso promoviendo programas de retorno a sus lugares de origen.

¿Cuántos habitantes de calle podría tener Ibagué?

Por ahora, no se tiene una cifra exacta del número de habitantes en condición de calle que deambulan por la ciudad sin embargo se estima por parte de la Secretaría de Desarrollo Social que se podría tener un número cercano a las 1500 personas. Para la Arquidiócesis de Ibagué y de acuerdo a su labor con el Hogar de Paso para habitante de calle, la ciudad podría tener unas 1600 personas.

Esto expresó Alejandro Arias, director del Hogar de Paso para el habitante de la calle.

¿Qué hace el Hogar de Paso para el Habitante de la Calle de Ibagué?

Este lugar es una obra social de la Arquidiócesis de Ibagué y está ubicado en la carrera primera con calle 27. Allí se cuenta con una capacidad para albergar a unas 100 personas para que puedan pernoctar en este lugar asimismo, se les brinda una cena y al día siguiente el desayuno.

Según su director Alejandro Arias, el sostenimiento de esta obra social depende de la solidaridad de los ibaguereños quienes realizan aportes representados en dinero en efectivo o mercado para garantizar la manutención de los usuarios de este lugar que alberga únicamente a hombres que están en condición de calle.

Los requisitos para pasar la noche en este albergue y recibir la alimentación en forma gratuita es tener identificación y someterse a una requisa a la hora de ingresar al lugar además tener el compromiso de bañarse para garantizar un espacio higiénico.

Las personas que deseen apoyar esta obra social se pueden comunicar o escribir a la línea telefónica 3006954247.