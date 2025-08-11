Grave crisis financiera afecta a los hospitales públicos de Boyacá por millonarias deudas de EPS

Los 13 hospitales públicos de Boyacá acumulan deudas por más de $822 mil millones de pesos por parte de EPS

Boyacá

Los 13 hospitales públicos de orden departamental en Boyacá enfrentan una situación financiera crítica debido a las millonarias deudas acumuladas por Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y otras entidades responsables de pago, especialmente aquellas bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa.

Según cifras reportadas por la Contaduría General de la Nación a junio de 2025, la deuda total asciende a $822.116 millones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y amenaza la continuidad de la atención a miles de pacientes en el departamento.

Los hospitales denuncian que en los últimos meses no se ha cumplido con el giro del 80% del valor facturado y radicado de la cartera corriente, tal como lo exige la normativa. Esta falta de liquidez ha limitado la capacidad de respuesta de los centros asistenciales, obligándolos a operar bajo fuerte presión financiera.

La deuda por hospital es la siguiente:

Hospital Universitario San Rafael de Tunja: $269.535 millones

$269.535 millones Hospital Regional de Duitama: $131.261 millones

$131.261 millones Hospital Regional de Moniquirá: $113.473 millones

$113.473 millones Hospital Regional de Sogamoso: $72.374 millones

$72.374 millones Hospital Regional de Chiquinquirá: $67.862 millones

$67.862 millones Hospital José Cayetano Vásquez (Puerto Boyacá): $63.078 millones

$63.078 millones Hospital Regional II Nivel Valle de Tenza: $59.103 millones

$59.103 millones Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (Tunja): $17.014 millones

$17.014 millones Hospital San Antonio de Soatá: $16.156 millones

$16.156 millones Hospital Regional de Miraflores: $8.734 millones

$8.734 millones Hospital San Francisco (San Luis de Gaceno): $865 millones

$865 millones Hospital Especial de Cubará: $2.321 millones

$2.321 millones Hospital Baudilio Acero (Turmequé): $334 millones

Malas prácticas y demoras administrativasLos gerentes de los hospitales advierten que la crisis se agudiza por prácticas administrativas de las EAPB, entre ellas: