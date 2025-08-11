Tunja

Grave crisis financiera afecta a los hospitales públicos de Boyacá por millonarias deudas de EPS

Los 13 hospitales públicos departamentales de Boyacá acumulan deudas por más de $822 mil millones de pesos por parte de EPS y entidades de pago.

Sebastián Olmos

Boyacá

Los 13 hospitales públicos de orden departamental en Boyacá enfrentan una situación financiera crítica debido a las millonarias deudas acumuladas por Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y otras entidades responsables de pago, especialmente aquellas bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa.

Según cifras reportadas por la Contaduría General de la Nación a junio de 2025, la deuda total asciende a $822.116 millones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y amenaza la continuidad de la atención a miles de pacientes en el departamento.

Los hospitales denuncian que en los últimos meses no se ha cumplido con el giro del 80% del valor facturado y radicado de la cartera corriente, tal como lo exige la normativa. Esta falta de liquidez ha limitado la capacidad de respuesta de los centros asistenciales, obligándolos a operar bajo fuerte presión financiera.

La deuda por hospital es la siguiente:

  • Hospital Universitario San Rafael de Tunja: $269.535 millones
  • Hospital Regional de Duitama: $131.261 millones
  • Hospital Regional de Moniquirá: $113.473 millones
  • Hospital Regional de Sogamoso: $72.374 millones
  • Hospital Regional de Chiquinquirá: $67.862 millones
  • Hospital José Cayetano Vásquez (Puerto Boyacá): $63.078 millones
  • Hospital Regional II Nivel Valle de Tenza: $59.103 millones
  • Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (Tunja): $17.014 millones
  • Hospital San Antonio de Soatá: $16.156 millones
  • Hospital Regional de Miraflores: $8.734 millones
  • Hospital San Francisco (San Luis de Gaceno): $865 millones
  • Hospital Especial de Cubará: $2.321 millones
  • Hospital Baudilio Acero (Turmequé): $334 millones

Malas prácticas y demoras administrativasLos gerentes de los hospitales advierten que la crisis se agudiza por prácticas administrativas de las EAPB, entre ellas:

  • Limitaciones en las plataformas de radicación de facturas, que retrasan la asignación de número de radicado.
  • Citas de conciliación demoradas, especialmente con EPS intervenidas.
  • Ausencia de mesas de trabajo para subsanar devoluciones, lo que impide contabilizar facturas por servicios prestados.
  • Falta de delegados con poder de decisión en mesas de conciliación de la Circular 030, lo que bloquea la firma de acuerdos de pago.

