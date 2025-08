De nuevo causa polémica convocatoria de cabalgata en Dosquebradas

Una polémica se ha generado frente a una actividad que se va a desarrollar en Dosquebradas el próximo 17 de agosto, se trata de una cabalgata la cual es dirigida por la Asociación de Caballistas del eje Cafetero, quienes por medio de un comunicado señalaron que esta actividad se va a realizar bajo estrictos criterios de protección y bienestar de los animales.

Luis Miguel Rincón González Presidente de ASOCAEJE aclaró que aunque la cabalgata coincide con las fiestas de Pereira, estas no hacen parte de una programación oficial y su objetivo son objetivo es exaltar las tradiciones culturales, turísticas y ganaderas de nuestra región y rendir homenaje al valor del caballo criollo colombiano.

Señala el presidente de esta Asociación de caballistas que, si bien la Alcaldía de Dosquebradas no organiza el evento, ha dispuesto un trabajo conjunto y articulado con para velar por el orden, la logística y la seguridad de los ciudadanos y los animales, en particular desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental.

“Queremos contarles a nuestros amigos caballistas y a la gente que va a asistir a este evento que nuestro compromiso es absoluto, ningún caballo desfilará si no está en óptimas condiciones, el bienestar animal no es negociable para nosotros y cada aspecto de este evento lo hemos planeado para proteger la integridad de nuestros equinos. Queremos invitarlos a que los asistentes y participantes a unirse a este compromiso de respeto y responsabilidad por nuestra cultura caballista y que nos acompañen a este evento y vean que va a ser un evento exitoso y un evento familiar que va a generar empleo para nuestra ciudad y va a generar mucho turismo”, manifestó Rincón.

Por su parte, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal, y quien hace parte de colectivos jurídicos animalistas, rechazó esta cabalgata señalando que esto no se puede permitir en Dosquebradas ni en ningún municipio de Risaralda.

“Desde las montañas de Dosquebradas, mi enérgico y contundente mensaje de rechazo a la decisión del alcalde Roberto Jiménez de nuevamente realizar cabalgatas en el municipio de Dosquebradas, ni siquiera con ocasión a sus fiestas, sino con ocasión a las fiestas de la cosecha que son del municipio de Pereira. Alcalde, yo no sé si fue suficiente lo que le ocurrió a usted el año pasado que fue orquestado por su terca decisión; su responsabilidad, el caballo que terminó en un hueco sepultado, su responsabilidad, la cantidad de caballos heridos, el desorden público, el desfile del maltrato, la situación caótica de movilidad y contra el medio ambiente que usted promovió con su decisión...Nuevamente lo invito a que escuche alcalde y no precisamente a los actores que estamos en oposición a su gobierno, no, escuche al ciudadano de a pie, la gran mayoría de los dosquebradenses no están de acuerdo con que usted despilfarre recursos públicos de los impuestos de los dosquebradenses mientras promueve estos espectáculos del maltrato animal como lo son las cabalgatas urbanas”, dijo Toro.

Señalan desde la Asociación de Caballistas que el bienestar de los equinos está plenamente garantizado por la veeduría y supervisión de un Comité de Bienestar Animal interinstitucional, el cual está conformado por:

• Veeduría ciudadana especializada

• Veterinarios equinos

• PMU (Puesto de Mando Unificado,

• DIGER (Dirección de Gestión del Riesgo)

• Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas

• Defensa Civil

• Ambulancias médicas y veterinarias