Capturan a cuatro personas investigadas por presuntos hechos de corrupción en Dosquebradas

Por delitos en contra de la administración pública fueron capturadas cuatro personas, tres de ellas en Dosquebradas y una cuarta en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda.

La investigación se llevó a cabo por varios contratos realizados en las fiestas aniversarias del municipio de Dosquebradas, al parecer del año 2022, los cuales tendrían irregularidades en su ejecución.

Hasta el momento las personas capturadas son Angélica Raigoza quien fungía como jefe de prensa de la Alcaldía para la época, Natalia Trilleras Giraldo, quien en esa época era la directora operativa de Cultura en Dosquebradas.

Lea también: Preocupación por la aprobación de empréstito hasta por $50 mil millones para obras en Dosquebradas

Carlón Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría, también fue aprehendido cuando llegaba a una sesión del Concejo Municipal; el edil, maneja una empresa de eventos la cual, al parecer, fue contratada para las fiestas aniversarias; también fue capturado Jorge Augusto Arias, quien es el representante legal de la empresa de eventos fundación Marchando por Colombia.

Al parecer estas personas serán judicializadas el día de hoy por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.