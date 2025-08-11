Empresarios en Norte de Santander cuestionan la Zona Económica Binacional por falta de socialización

Puente Simón Bolívar que une a Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira. / Foto: EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander

Iván Gelves, empresario del área de la construcción en zona de frontera, asegura que es importante que se socialice la iniciativa entre Colombia y Venezuela. Enfatizó que hay mucha desconfianza por la poca información que se conoce de la Zona Económica Binacional.

“Toda la expectativa que trate de beneficiar la frontera, los cucuteños y los nortesantandereanos tenemos que darle la bienvenida” dijo Gelves.

Sin embargo, enfatizó el temor que sienten, al no haber claridad por la manera como se llevará a cabo esta Zona Económica Binacional. “El tema es que anuncien cosas sin la legalización adecuada, que todos los empresarios podamos mirar y leer qué beneficios traen para esta región”.

Pidió este empresario del área de la construcción, “que no sean más expectativas que al final traigan otras cosas, que a la mente de cualquier ciudadano pueda sobre pesar, que vienen otras cosas que no benefician nuestra industria, nuestra frontera y nuestro país”.

Indicó que, como empresarios de esta zona fronteriza, está a la espera de conocer esas normas que tendrá esta unión económica entre ambos países.

Resalta que son ellos, los empresarios de frontera, quienes van a recibir las consecuencias, positivas o negativas, de esta zona.