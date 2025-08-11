Cúcuta

Empresarios en Norte de Santander cuestionan la Zona Económica Binacional por falta de socialización

Aseguran que siente temor por las consecuencias que traiga esta unión entre los dos países.

Puente Simón Bolívar que une a Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira. / Foto: EFE/ Mario Caicedo.

Norte de Santander

Iván Gelves, empresario del área de la construcción en zona de frontera, asegura que es importante que se socialice la iniciativa entre Colombia y Venezuela. Enfatizó que hay mucha desconfianza por la poca información que se conoce de la Zona Económica Binacional.

“Toda la expectativa que trate de beneficiar la frontera, los cucuteños y los nortesantandereanos tenemos que darle la bienvenida” dijo Gelves.

Sin embargo, enfatizó el temor que sienten, al no haber claridad por la manera como se llevará a cabo esta Zona Económica Binacional. “El tema es que anuncien cosas sin la legalización adecuada, que todos los empresarios podamos mirar y leer qué beneficios traen para esta región”.

Pidió este empresario del área de la construcción, “que no sean más expectativas que al final traigan otras cosas, que a la mente de cualquier ciudadano pueda sobre pesar, que vienen otras cosas que no benefician nuestra industria, nuestra frontera y nuestro país”.

Indicó que, como empresarios de esta zona fronteriza, está a la espera de conocer esas normas que tendrá esta unión económica entre ambos países.

Resalta que son ellos, los empresarios de frontera, quienes van a recibir las consecuencias, positivas o negativas, de esta zona.

