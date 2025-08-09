Canciller colombiana da respuesta a familias de connacionales detenidos en Venezuela

Norte de Santander

Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, aseguró que sí han estado gestionando con el gobierno de Venezuela para lograr definir la situación judicial de al menos 37 colombianos detenidos en cárceles del vecino país y acusados de espionaje. Indicó que ha tenido diálogo directo, desde que desempeñaba el cargo de vicecanciller, con el canciller del vecino país, sobre estos colombianos.

“Hemos realizado una serie de gestiones, que no han dado fruto. Nos hemos ofrecido, hemos hecho notas de reclamo. Yo he hablado con el canciller dos veces y le he manifestado la necesidad, la urgencia del debido proceso y se ha planteado que, mientras no se resuelva este problema, las relaciones van a ser bastante distante como han sido hasta ahora” dijo Villavicencio.

“El señor embajador no ha podido, no ha tenido el permiso, por parte de las autoridades, para llevar los kits que se tienen, para permanentemente poder hacer las visitas y acompañar a los detenidos”.

Agregó la canciller colombiana que “solo ha habido una entrada de la Comisión Internacional de Cruz Roja y ahí fue donde nos informamos de la condición en la que están los detenidos”.

Recordemos que según las mismas familias de los colombianos detenidos en Venezuela, estas capturas aún continúan y las últimas semanas al menos dos colombianos más estarían comenzando a vivir esta odisea.