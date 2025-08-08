¿Cómo califican los cucuteños los tres años de gobierno de Gustavo Petro?

Cúcuta

En Caracol Radio salimos a las calles de Cúcuta para preguntarle a los ciudadanos cómo califican el mandato de Gustavo Petro como presidente, a propósito de sus tres años de gobierno.

Opiniones divididas, algunos aplauden iniciativas que ha tenido el mandatario colombiano, otros critican acciones que han representado un retroceso para el país.

“La verdad, ha hecho muchas cosas buenas, como la reforma laboral, a los trabajadores le beneficia el tema de las horas. Pero ha tenido muchas cosas negativas, como el incremento de la inseguridad” dijo uno de las ciudadanas.

“Hay cosas que se le puede abonar, en cuando a la economía que ha crecido un poco, el costo de vida ha mejorado bastante, el peso se ha mantenido. Pero le falta cierta cosas en materia de salud, donde estamos críticos”, dijo otro de los cucuteños que pasó por los micrófonos de Caracol Radio.

“Para mí ha sido bueno, ha hecho cosas que se han visto, pero como dice el dicho, él no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo” aseguró otro de los entrevistados.

“Este gobierno ha sido el peor de la historia que yo me conozco, le subió la gasolina, tiene deteriorada la salud, ha acabado casi con medio país, es lo peor que ha habido en la historia de Colombia” concluyó otro de los ciudadanos del centro de Cúcuta.

Aseguran que el presidente tendrá que definir muy bien su ruta de trabajo durante este último año que le queda de gobierno.