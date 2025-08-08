Popayán

Combates generan suspensión de clases para 300 estudiantes en el oriente del Cauca

Los enfrentamientos se dieron en los municipios de Totoró e Inzá.

Combates generan suspensión de clases para 300 estudiantes en el oriente del Cauca

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Popayán, Cauca

Combates en dos municipios del oriente del Cauca generaron la suspensión de clases para más de 300 estudiantes.

Los enfrentamientos iniciaron en Inzá donde murió un presunto integrante de la columna Dagoberto Ramos. El Ejército reportó la incautación de abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones.

El alcalde esa localidad, Delio Trujillo manifestó que “la comunidad está en absoluta zozobra por estas situaciones. Facilitamos la atención permanente, la compañía de la institucionalidad para afrontar estos hechos. La Alcaldía municipal está haciendo el acompañamiento a la población civil”.

Luego, se presentaron enfrentamientos en el corregimiento de Gabriel López que hace parte del municipio de Totoró entre los mismos actores armados.

Los combates que llevaron a suspender clases en la región para cerca de 300 estudiantes, se dieron muy cerca de la ruta del Libertador que conecta a los departamentos de Cauca y Huila.

Por ahora las Alcaldías de ambos municipios no reportan afectaciones en la población civil por los enfrentamientos en confinamiento o desplazamiento.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad