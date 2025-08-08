Combates generan suspensión de clases para 300 estudiantes en el oriente del Cauca

Popayán, Cauca

Combates en dos municipios del oriente del Cauca generaron la suspensión de clases para más de 300 estudiantes.

Los enfrentamientos iniciaron en Inzá donde murió un presunto integrante de la columna Dagoberto Ramos. El Ejército reportó la incautación de abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones.

El alcalde esa localidad, Delio Trujillo manifestó que “la comunidad está en absoluta zozobra por estas situaciones. Facilitamos la atención permanente, la compañía de la institucionalidad para afrontar estos hechos. La Alcaldía municipal está haciendo el acompañamiento a la población civil”.

Luego, se presentaron enfrentamientos en el corregimiento de Gabriel López que hace parte del municipio de Totoró entre los mismos actores armados.

Los combates que llevaron a suspender clases en la región para cerca de 300 estudiantes, se dieron muy cerca de la ruta del Libertador que conecta a los departamentos de Cauca y Huila.

Por ahora las Alcaldías de ambos municipios no reportan afectaciones en la población civil por los enfrentamientos en confinamiento o desplazamiento.