¿Tiene familiares desaparecidos?

Pasto-Nariño

Hasta el 5 de diciembre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realiza la Ruta Buscadora, una estrategia móvil de atención que recorre distintos municipios del país para atender a las personas y las organizaciones que buscan a sus seres queridos desaparecidos antes del primero de diciembre de 2016 y en razón del conflicto armado colombiano.

Esta unidad móvil cuenta con un equipo capacitado para atender y orientar a las personas buscadoras, a las organizaciones civiles, a los aportantes de información y a la ciudadanía.

En las diferentes paradas que ha tenido esta Ruta se han recibido solicitudes de búsqueda y toma de muestras de sangre a los familiares de personas desaparecidas, acciones coordinadas con los equipos territoriales de la UBPD.

Las jornadas que ya se realizaron desde junio en poblaciones como El Encano, Ipiales Túquerres, Guachavéz, La Llanada, Sotomayor y Cumbitara continúa este mes de agosto en los siguientes municipios:

Policarpa 8 de agosto

El Rosario 9 de agosto

Remolino 10 de agosto

Taminango 11 de agosto

La Unión, 12 de agosto

Intervención Cementerio central de Pasto

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Territorial Nariño, continúa con la tercera fase de intervención al Cementerio Central Nuestra Señora del Carmen Pasto.

En esta acción humanitaria que corresponde al Plan Regional de Búsqueda Centro de Nariño, se recuperarán 10 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.

La investigación humanitaria y extrajudicial que lidera la UBPD Nariño con apoyo del equipo forense del Suroccidente, presenta para esta prospección con fines de recuperación, hipótesis de identidad de algunos de estos cuerpos, las cuales serán contrastadas con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar su plena identidad, para posteriormente entregar los cuerpos dignamente a sus familiares en Nariño, Chocó y Caquetá.

Con esta acción se busca responder a la necesidad de aliviar el sufrimiento de las personas que buscan a sus seres queridos fortalecer la búsqueda de las más de 4.000 personas desaparecidas en Nariño y las cerca de 1.000 en Pasto.