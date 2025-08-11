¿Disparada la delincuencia en Pasto? Alcaldía entregó sistema que promete acabar con la inseguridad

Pasto - Nariño

Luego de un año desde que se anunció la inversión por parte del ministerio del Interior a Pasto con más de mil millones de pesos, se entregó el sistema de video vigilancia y cámaras de seguridad inteligentes que promete ser una ayuda importante en el proceso de la recuperación de la seguridad en Pasto.

Se trata de más de 80 cámaras nuevas de seguridad, 10 de ellas con capacidad de reconocer rostros, placas de vehículos (para efectos de seguridad), sonidos entre otros a través de la inteligencia artificial.

Adicional a esto, la administración municipal anunció que junto a estas 80 cámaras, empezaron a operar cerca de 200 más que pertenecían al antiguo sistema de monitoreo pero que estaban en un estado obsoleto debido a la falta de mantenimiento.

De acuerdo con el alcalde de Pasto Nicolás Toro, esta estrategia permitirá acabar con las bandas delincuenciales que hacen presencia en la ciudad, teniendo en cuenta que este sistema se complementará con la llegada en dos meses de 15 CAI Móviles, 45 motos de Policía y 7 drones.

“Con estas cámaras identificaremos dónde comenten los delitos y en dónde venden los elementos hurtados. Se les va a acabar la forma de actuar a los ladrones a quienes no nos va a temblar la mano para capturarlos y encarcelarlos”, dijo el alcalde Nicolás Toro Muñoz.

Este proyecto, según el secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero, podría tener una adición presupuestal de aproximadamente 4 mil millones de pesos, con los cuales se ampliará la cobertura del sistema de vigilancia en la zona urbana y rural de la capital nariñense.

“Encontramos tres sistemas de video vigilancia los cuales estaban sin mantenimiento. Existían 244 cámaras, pero muchas de ellas estaban fuera de servicio. Ahora se optimizó este sistema y las cámaras se encuentran en funcionamiento y al servicio de la comunidad”, aseguró el secretario.