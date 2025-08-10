Capturado en Pereira, hombre que llevaba 100 mil dólares falsos en modalidad de ‘paquete chileno’

Un hombre con 100 mil dólares falsos fue capturado cuando se movilizaba en un bus intermunicipal; su captura se realizó en la vía Cartago - Pereira, a la altura del corregimiento de Puerto Caldas.

Los uniformados estaban realizando un operativo en la zona, deteniendo vehículos y solicitando antecedentes, cuando en el bus notaron los nervios de este pasajero y de inmediato revisaron sus pertenencias encontrando el dinero.

El detenido en su morral llevaba 10 paquetes que simulaban tener 10 mil dólares cada uno, los cuales tenían en los extremos copias de billetes de 20 dólares, mientras que adentro contenía papel común, modalidad conocida como “paquete chileno”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito de tráfico de moneda falsificada.