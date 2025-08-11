Alcaldía de Barranquilla decreta tres días de duelo por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

La Alcaldía de Barranquilla declaró tres días de duelo por el fallecimiento del senador de la República y precandidato a la Presidencia, doctor Miguel Uribe Turbay.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El decreto, firmado por el alcalde Alejandro Char Chaljub, resalta que Uribe Turbay se distinguió “por su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la defensa de las instituciones, la construcción de consensos y la promoción del desarrollo social y económico del país”.

Reconocimiento a su trayectoria

En el documento se destaca que su vida pública estuvo guiada por “principios de servicio, respeto por el Estado Social de Derecho y la búsqueda de soluciones a los retos nacionales”, siendo reconocido como un líder joven con vocación de diálogo.

Más información La vida está por encima de cualquier ideología: Petro sobre muerte de Miguel Uribe

El alcalde Char subrayó que su fallecimiento “constituye una pérdida significativa para la Nación, para la comunidad política y para todos aquellos que compartieron sus ideales de progreso, unidad y defensa de las libertades”.

Medidas durante el duelo

Durante estos tres días, la bandera del Distrito de Barranquilla ondeará a media asta en todos los edificios públicos, instituciones educativas oficiales y dependencias distritales. Además, la administración invitó a la ciudadanía, entidades públicas y privadas, así como a organizaciones sociales, a unirse en actos conmemorativos y de reflexión sobre el legado del senador.

Homenaje póstumo

La Alcaldía resaltó que esta medida es “una muestra de solidaridad con su familia y allegados” y busca exaltar los aportes de Miguel Uribe Turbay a la institucionalidad colombiana.

LEA TAMBIÉN: La vida está por encima de cualquier ideología: Petro sobre muerte de Miguel Uribe

El decreto rige a partir del 11 de agosto de 2025, fecha de su expedición.