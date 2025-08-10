Temblor HOY 10 de agosto en Santander, se sintió en Bucaramanga: impacto, magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3.9, ocurrido este 10 de agosto de 2025 a las 06:56 a.m. hora local.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y su epicentro se localizó en Santa Helena del Opón, Santander.

Debido a la profundidad, es posible que el temblor se haya percibido levemente en municipios cercanos y áreas de la región. Las autoridades no reportan daños ni víctimas hasta el momento.

El SGC invita a la ciudadanía a informar si sintió el evento a través de su plataforma oficial para fortalecer el monitoreo sísmico nacional.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si vive en una zona sísmica, la prevención es clave para reducir riesgos. Antes de un temblor, identifique y asegure objetos que puedan caer, como espejos, cuadros o lámparas. Aprenda a cerrar el gas, el agua y la electricidad, y mantenga una reserva de alimentos no perecederos para tres días.

Durante el sismo, mantenga la calma: agáchese, cúbrase y sujétese bajo un mueble resistente. Si está en la calle, aléjese de postes y cables; si conduce, deténgase en un lugar seguro y permanezca en el vehículo.

Después, evite encender fuego y movimientos innecesarios si está atrapado; cúbrase la boca para filtrar el polvo y permanezca alerta ante posibles réplicas. No regrese a zonas afectadas y colabore en el rescate de personas.

En Colombia, los temblores son frecuentes debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registran más de 2.500 sismos mensuales, la mayoría imperceptibles.

El municipio de Los Santos, en Santander, es uno de los principales epicentros. Aunque muchos movimientos son leves, la preparación constante es esencial para actuar con seguridad ante cualquier eventualidad sísmica.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Adicionalmente, una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Finalmente, según información recopilada a través del SGC, de los sismos que se registran, una gran mayoría son tan pequeños que son imperceptibles; precisamente el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.