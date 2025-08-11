Fuerte temblor en Colombia sacude el Valle del Cauca HOY, 10 de agosto: magnitud 4.9 y epicentro

Un temblor de magnitud 4.9 sacudió el Valle del Cauca, Colombia, hoy 10 de agosto, a las 7:16 hora local. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una profundidad de 131 km y su epicentro se localizó en El Dovio.

Lea también: Temblor HOY 10 de agosto en Santander, se sintió en Bucaramanga: impacto, magnitud y epicentro

Según el portal del SGC, la intensidad percibida del movimiento telúrico, que hace referencia a la distribución y severidad con la que se sintió el sismo teniendo en cuenta los efectos reportados por la población, fue de 5 (sentido fuertemente).

En las zonas donde más reporte de sentido hubo se destacan: Valle Del Cauca (386), Risaralda (236), Quindío (135), Caldas (96), Tolima (37), Cauca (21), Antioquia (15), Cundinamarca (8), Chocó (4), Huila (3), Bogotá D. C. (2)

El Servicio Geológico indicó que, los municipios más cercanos al epicentro son El Dovio (a 2 km), Versalles (a 10 km) y La Unión (a 17 km).

Las autoridades locales están evaluando posibles daños y se recomienda a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de socorro.

Un temblor o sismo ocurre cuando se libera repentinamente una gran cantidad de energía, la cual se propaga en forma de ondas a través del interior de la Tierra. Al llegar a la superficie, estas ondas son percibidas por las personas y las estructuras, causando diferentes niveles de daños y pérdidas en la zona afectada.

En Colombia, tal como ha reiterado el SGC, que mantiene un monitoreo permanente de los movimientos sísmicos en el país desde hace 30 años, esta actividad sísmica es común en las cosas del océano Pacífico.

Noticia en desarrollo