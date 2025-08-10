Jaime Alberto Cabal hizo un llamado a los colombianos a abrir los ojos y recuperar el país en 2026

Jaime Alberto Cabal demostró preocupación por la situación actual del país, pues señaló que hay varios asuntos que requieren atención urgente y que es necesario que los colombianos actúen.

Entre los temas que le preocupan al presidente de Fenalco se encuentran la seguridad debido al fortalecimiento de los grupos armados.

Igualmente, el presidente de Fenalco mencionó que en términos económicos el país no está creciendo como debería, y que hay una crisis en el sistema de salud, así como en el energético.

Por esto, Cabal hizo un llamado a los colombianos a abrir los ojos y a recuperar el país desde el 2026.

Otros de los temas que le generan preocupación son el Icetex, pues estaría supuestamente en quiebra, así como Ecopetrol iría en decaída, y los sectores de la construcción, el comercio y las relaciones internacionales no han tenido años fáciles.