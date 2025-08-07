Tres años del Gobierno de Gustavo Petro: un balance económico de avances y desafíos persistentes

Al cumplir tres años de administración, el balance económico del Gobierno del presidente Gustavo Petro presenta un cuadro complejo, en el que convergen avances significativos y numerosos desafíos por superar.

Analistas económicos coinciden en que, aunque se han registrado progresos en sectores clave como la agricultura y una leve reactivación económica, persisten dificultades estructurales que impactan en la estabilidad fiscal y la inversión.

Problema fiscal y tributaria

Uno de los grandes retos que ha tenido que afrontar en su administración está relacionado con el problema fiscal y de ahí que anunció la presentación de una nueva reforma tributaria para buscar un recaudo de $6.3 billones.

En el ámbito agrario, el gobierno del presidente Petro viene promoviendo una reforma que busca una distribución más equitativa de la tierra. También ha enfatizado la importancia de fortalecer la producción agrícola y mejorar la seguridad alimentaria.

Proyectos eólicos en La Guajira

En materia de transición energética, el exministro de Minas, Amilkar Acosta manifestó que la transición marcha a paso lento y en materia de proyectos eólicos en La Guajira los mismos se encuentran paralizados. Así las cosas, a pesar de las buenas intenciones, sectores tradicionales han expresado su inquietud ante el futuro de la industria petrolera.

En el plano social, el Gobierno ha aumentado los programas de ayuda para los más vulnerables, priorizando la educación y la salud como motores de desarrollo. Estas iniciativas buscan no solo aliviar la pobreza, sino también fomentar una mayor inclusión social.

Tasa de desempleo del 8.6%

El Gobierno del presidente Petro de cara a su último año de administración tiene las siguientes cifras económicas: una tasa de desempleo del 8.6%, una economía que reportó un crecimiento económico en el primer trimestre del año del 2.7%, una inflación anual al mes de junio del 4.82% y una pobreza monetaria al cierre del 2024 del 31.8%. También se destaca una tasa de política monetaria del Banco de la República del 9.25%, situación que ha generado duras críticas del presidente Petro, un desempleo que se ubica en el 8.6%.