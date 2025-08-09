Oposición venezolana también cuestiona la zona económica binacional

Diputada Karim Vera / Foto Archivo / Karim Vera diputada de la Asamblea Nacional por el estado Táchira

Cúcuta

La oposición venezolana en el Estado Táchira también se sumó a las voces que hace reparos al proyecto de zona económica binacional presentada por los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Desde el Estado Táchira, la dirigencia política llamó la atención por la forma como se ha venido liderando el proyecto por las autoridades de los dos países, con el desconocimiento de diversos sectores.

La diputada Karim Vera dijo a Caracol Radio no hemos entendido la posición del gobierno “pero estos niveles de contradicción son profundamente dañinos, no solamente para Venezuela, sino para el gobierno colombiano y para los ciudadanos colombianos”.

“Al no quedar claras, este tipo de situaciones pudiera pensarse que se esta jugando con la soberanía nacional y eso pone en peligro tanto los venezolanos y colombianos que han sido tan generosos con la migración venezolana” dijo la dirigente política.

Del lado colombiano se han presentado una serie de críticas a la propuesta por el desconocimiento de la misma, la falta de socialización y los mensajes que han enviado los voceros de los dos gobiernos, que tienden a generar incertidumbre y preocupación por el alcance de la propuesta.