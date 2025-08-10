Gobernador de Cundinamarca confirma captura de delincuentes que serían miembros del Clan del Golfo

Colombia.

Según lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los delincuentes se vestían con prendas de la Fuerza Pública, les exigían 25 millones de pesos a las víctimas a cambio de su liberación y las obligaban a comunicarse con sus familias para exigir el rescate.

“Estos sujetos, con antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, receptación y estafa, llegaron a Fusagasugá hace dos meses para perfilar víctimas y promover delitos como hurto, microtráfico y porte ilegal de armas”. Detalló el gobernador.

Además, afirmó que la captura se llevó a cabo en el municipio de Silvania, luego de que los delincuentes interceptaron a las víctimas, portando prendas de uso privativo de la Fuerza Pública e identificándose como miembros del Clan del Golfo.

Según lo informado, las autoridades lograron la captura de dos sujetos y además, incautaron dos escopetas y las prendas militares que utilizaban para delinquir.

Finalmente, desde la Gobernación de Cundinamarca hicieron un llamado para quienes sean víctimas de algún caso de extorsión o secuestro, o tengan conocimiento de ello, para que denuncien a través de la línea 165 del Gaula.