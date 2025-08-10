Justicia

Descubierta una red señalada de explotar sexualmente a menores de edad, en Santander

Seis presuntos integrantes de la organización, fueron capturados y judicializados por las autoridades competentes.

Según el informe de la Fiscalía, en un establecimiento nocturno de Piedecuesta, Santander, una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Las víctimas eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y remuneraciones económicas que oscilaban entre los 40 y 50 mil pesos. Sin embargo, los menores no recibían el dinero ya que, debían destinarlo para multas que les imponía la propia red delincuencial por proporcionarles alimentación y hospedaje.

Durante el proceso de investigación, se conoció que, para evadir los controles de las autoridades, los delincuentes suministraban a las menores documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.

¿Quiénes son las personas implicadas?

  • Jeison Eduardo Morales Moreno.
  • Marisol Carrillo Villamizar.
  • Carlos Antonio Ruiz Crespo.
  • Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez.
  • Johnny Alexánder Lucena Díaz.
  • Sergio Luis Andrade Retamoza. 

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad a los anteriomoente mencionados, quienes, al parecer, serían integrantes de esta red.

A los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

