Descubierta una red señalada de explotar sexualmente a menores de edad, en Santander
Seis presuntos integrantes de la organización, fueron capturados y judicializados por las autoridades competentes.
Colombia.
Según el informe de la Fiscalía, en un establecimiento nocturno de Piedecuesta, Santander, una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad.
Las víctimas eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y remuneraciones económicas que oscilaban entre los 40 y 50 mil pesos. Sin embargo, los menores no recibían el dinero ya que, debían destinarlo para multas que les imponía la propia red delincuencial por proporcionarles alimentación y hospedaje.
Durante el proceso de investigación, se conoció que, para evadir los controles de las autoridades, los delincuentes suministraban a las menores documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.
¿Quiénes son las personas implicadas?
- Jeison Eduardo Morales Moreno.
- Marisol Carrillo Villamizar.
- Carlos Antonio Ruiz Crespo.
- Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez.
- Johnny Alexánder Lucena Díaz.
- Sergio Luis Andrade Retamoza.
Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad a los anteriomoente mencionados, quienes, al parecer, serían integrantes de esta red.
A los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.