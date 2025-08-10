Descubierta una red señalada de explotar sexualmente a menores de edad, en Santander

Colombia.

Según el informe de la Fiscalía, en un establecimiento nocturno de Piedecuesta, Santander, una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

Las víctimas eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y remuneraciones económicas que oscilaban entre los 40 y 50 mil pesos. Sin embargo, los menores no recibían el dinero ya que, debían destinarlo para multas que les imponía la propia red delincuencial por proporcionarles alimentación y hospedaje.

Durante el proceso de investigación, se conoció que, para evadir los controles de las autoridades, los delincuentes suministraban a las menores documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.

¿Quiénes son las personas implicadas?

Jeison Eduardo Morales Moreno.

Marisol Carrillo Villamizar.

Carlos Antonio Ruiz Crespo.

Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez.

Johnny Alexánder Lucena Díaz.

Sergio Luis Andrade Retamoza.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad a los anteriomoente mencionados, quienes, al parecer, serían integrantes de esta red.

A los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.