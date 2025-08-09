Hugo Rodallega se pronuncia en redes sociales sobre la grave lesión del jugador Andrés Llinás

Se conoció el parte médico del jugador Andrés Llinás, quien será intervenido al quirófano luego de sufrir una grave lesión en el compromiso entre Millonarios vs. Deportivo Cali, que se disputó el pasado viernes 8 de agosto. En las últimas horas, el defensor ha recibido varios mensajes de apoyo a través de las redes sociales, entre ellos el de Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

Al minuto 70´Llinás tuvo que abandonar el campo en camilla tras sufrir "una fractura en el cuello del pie de su pierna izquierda", según lo confirmó Millonarios en un comunicado oficia.

En este partido el equipo bogotano también perdió a otros dos jugadores, el arquero Guillermo de Amores, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza y a Helibelton Palacios que salió con dificultad para caminar.

Pese al difícil momento que está pasando el jugador. Llinás se mostró optimista en sus redes sociales, publicando un mensaje “Volveremos más fuertes. Faltan alegrías con esta camiseta”.

Las palabras que le dedicó Hugo Rodallega a Andrés Llinás

Varios colegas del fútbol mostraron su solidaridad con el defensor bogotano enviando mensajes de solidaridad en redes sociales; sin embargo, el gesto que más sorprendió fue el del goleador de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, histórico rival de Millonarios.

A través de sus historias de Instagram “Hugol” escribió "Pronta recuperación, Andrés. Qué Dios te bendiga”, acompañado de una foto del clásico capitalino.

Posteriormente, Llinás le contestó: “Gracias por tu palabras, goleador. Que la rivalidad quede en cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida. Cuidémonos entre todos".