“Yo prefiero hablar y coordinar, que imponer”: Petro sobre posibles bombardeos de EEUU
El presidente se refirió al anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ordenó al ejército actuar contra los carteles extranjeros.
Congreso
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden ejecutiva secreta que fue emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la que ordena acciones contra los carteles del narcotráfico. El mandatario colombiano advierte sobre eventuales bombardeos.
“Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia; no lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños, y ahora va a venir él”, declaró el jefe de Estado.
Aunque dijo que se pronunciará a fondo posteriormente, dijo que este es “un problema de discusión nacional”. También fue enfático en señalar que “la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar, que imponer”.
Según Petro, acciones de este tipo “no se pueden imponer, ya lo sabemos. Llevamos 50 años en las mismas, 50 años y va un millón de muertos asesinados en América Latina toda, un millón, una guerra”.
Hoy estamos hablando de economías ilícitas propiamente. Cocaína, la más grande quizás. Y entonces sobre eso hay que hablar en las mesas de negociación. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. y puede ser romántico.