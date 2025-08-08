“Yo prefiero hablar y coordinar, que imponer”: Petro sobre posibles bombardeos de EEUU

Congreso

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la orden ejecutiva secreta que fue emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la que ordena acciones contra los carteles del narcotráfico. El mandatario colombiano advierte sobre eventuales bombardeos.

"Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia": el presidente @PetroGustavo calificó el anuncio del Gobierno Trump como un problema de discusión nacional, anticipando que "la…

“Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia; no lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños, y ahora va a venir él”, declaró el jefe de Estado.

Aunque dijo que se pronunciará a fondo posteriormente, dijo que este es “un problema de discusión nacional”. También fue enfático en señalar que “la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar, que imponer”.

Según Petro, acciones de este tipo “no se pueden imponer, ya lo sabemos. Llevamos 50 años en las mismas, 50 años y va un millón de muertos asesinados en América Latina toda, un millón, una guerra”.

Hoy estamos hablando de economías ilícitas propiamente. Cocaína, la más grande quizás. Y entonces sobre eso hay que hablar en las mesas de negociación. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. y puede ser romántico.