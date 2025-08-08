Así reaccionaron sectores políticos a decisión de Trump de utilizar fuerza militar contra carteles

Colombia

En la mañana de este viernes el presidente Donald Trump firmó una nueva orden que permite al Pentágono utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas. A propósito, sectores políticos en Colombia plantearon sus posturas frente a la decisión.

Desde la oposición indican que la decisión tomada por el presidente Donald Trump, es fundamental. El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, dijo que lo que debería hacer el gobierno colombiano es extraditar a los integrantes de estos grupos armados.

“Los bandidos solamente tienen tres opciones, o someterse a la justicia, o que sean combatidos bajo toda la fuerza del Estado en el marco constitucional y legal, o que sean extraditados a los Estados Unidos. Yo creo que esto es fundamental. La seguridad del país está completamente debilitada y lo único que ha generado la Paz Total es que estas estructuras narcoterroristas se fortalezcan”.

Aún así, según dijo el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, esta directiva firmada por el presidente de Estados Unidos, no indica si hay unas directivas claras para operar.

“Lo que no se sabe es si hay unas directivas claras para operar o si solo es un cambio en la estructura política para ver qué pasa más adelante, no hay claridad. Lo cierto es que son tres hechos ya, incluir una serie de carteles en estas estructuras, el anuncio del póster de Nicolás Maduro y ahora esta directiva”.

Por su parte el representante a la Cámara por Pacto Histórico y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Alejandro Toro, aseguró que el presidente Trump está actuando en contra de la soberanía latinoamericana.

“En contra del derecho internacional, del marco legal de los Estados Unidos que exige autorización del Congreso inclusive para operar contra grupos que considera terroristas. Aunque aquí no aparece ninguna organización colombiana en esta lista al menos, ningún ejército extranjero, recuérdenlo bien, puede actuar en Colombia, aquí tenemos una obligación y es defender la soberanía nacional”.

Además, el senador del Partido de la U, Antonio Correa, quien hace parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que la decisión del gobierno norteamericano puede sentar un precedente peligroso.

“Hay que recordarle que puede sentar un precedente muy peligroso, ya que invoca a través de una doctrina antiterrorista la justificación para el uso de la fuerza de manera extraterritorial, o sea, por fuera del cielo y del mar estadounidense. Podría violentar legalmente la soberanía y el marco de la legalidad de cada país”.

Sumado a estos pronunciamientos el representante Duvalier Sánchez calificó esta orden emitida por Trump como problemática y equivocada.

“Es decir, el cambio es peligroso también para países que somos productores y que exportamos. ¿Por qué? Porque entonces ahora va a poder autorizarse al ejército de Estados Unidos, que como el narcotráfico tiene una denominación de terrorismo, entonces pueden hacer intervenciones, pueden hacer bombardeos, como lo han hecho en otros países donde las fuerzas de Estados Unidos han intervenido”.