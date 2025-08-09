Organizaciones sociales reclaman al gobierno ruta clara en diálogo con el Clan del Golfo

Gobierno anuncia diálogo en el exterior con el Clan del Golfo / Foto: Getty Images / RAUL ARBOLEDA

Cúcuta

Luego del anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro que el actual gobierno está adelantado diálogos en el exterior con el Clan del Golfo, las organizaciones sociales en Norte de Santander reaccionaron a la manifestación del jefe de Estado.

El director de la ONG Progresar Wilfredo Cañizarez dijo a Caracol Radio que “realmente cualquier esfuerzo que se haga en la idea de poder desactivar todas estructuras armadas ilegales que se han venido fortaleciendo en todos estos años, es importante hay que hacerlo e insistir en buscar soluciones”.

Pero manifestó que “hoy en día no solo se necesita insistir buscar soluciones, sino tener claro el horizonte de diálogo y de negociación con estas estructuras criminales y también tener el recurso humano preparado legítimo que pueda aplicar y desarrollar una estrategia y un plan definido”.

“Esto no solo se puede definir con discursos y mandar la gente a que converse. Aquí tiene que haber una estrategia, un plan, una hoja de ruta que permita obtener resultados y actuar con plena caridad de lo que se quiere y esta buscando ante el país y la sociedad en general” precisó el líder social.

En esta zona del país, el Clan del Golfo hace presencia en la zona rural de Cúcuta y en algunos municipios de Norte de Santander.