Mireya Ramos presenta ‘Guerrera’ su tercer álbum en solitario

La fundadora de Flor de Toloache, el primer mariachi femenino de Nueva York, creado por la artista multifacética Mireya Ramos ganadora del Latin Grammy y nominada a múltiples premios, estrena su tercer álbum en solitario ‘Guerrera’. Un disco en el que fusiona el soul, el jazz, la ranchera, los ritmos caribeños y el R&B.

En ocho canciones la cantante representa una etapa emocional tras una ruptura, desde la tristeza, el reclamo, el renacimiento personal y la apertura al amor.

En diálogo con Caracol Radio, la cantante contó detalles detrás de su álbum ‘Guerrera’: “es uno de los discos más íntimos, porque está basado en una ruptura amorosa que tuve hace dos años, por eso lo plasmé en este disco. A veces no nos atrevemos a hablar de los sentimientos, estoy segura de que las personas se van a identificar con algunos versos o frases y me encanta poder conectar con la gente de esa manera”, aseguró Ramos.

‘Guerrera’, cuenta con la participación de artistas como Adrián Quesada, Velcro, Cristian Allexis, Flor de Toloache, Rachel Therrien, Shae Fiol y King Javius. Cada canción ofrece una obra introspectiva, valiente y profundamente musical que resonará con cualquier persona que haya vivido el dolor del adiós y la belleza del renacimiento.

El disco ya se encuentra en todas las plataformas musicales.