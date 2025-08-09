Matteo Bocelli y Gianluca Grignani reviven un clásico con “Mi Historia Entre Tus Dedos”

El cantante y músico italiano Matteo Bocelli ha sorprendido al mundo con el lanzamiento de una nueva versión del clásico “Mi Historia Entre Tus Dedos”, esta vez en colaboración con su autor original, el reconocido cantautor Gianluca Grignani.

La canción, que alcanzó el número uno en Iberoamérica y Europa en 1995, regresa con una interpretación íntima y poderosa que une dos generaciones de la música italiana.

La colaboración nació de una iniciativa de Matteo, quien escribió personalmente a Grignani para expresarle su deseo de grabar una de sus canciones favoritas.

El gesto fue recibido con entusiasmo por el artista milanés, quien no solo aceptó, sino que también se unió a él en el escenario del Teatro del Silenzio, en la Toscana, para interpretarla juntos por primera vez en vivo.

“Este chico tiene una voz auténtica. Un talento que no se puede enseñar. Cuando me escribió para decirme que quería grabar una de mis canciones, sonreí. Y cuando me invitó a subir al escenario con él, no pude negarme. Esta es una de esas excepciones que te devuelven a la razón por la que haces música”, expresó Gianluca Grignani.

La canción formará parte del próximo álbum de Matteo Bocelli, titulado Falling In Love, que será lanzado el 12 de septiembre bajo el sello Decca Records. Este nuevo trabajo consolida su carrera como solista, luego del éxito de su álbum debut Matteo en 2023, donde exploró una fusión entre el pop contemporáneo y sus raíces clásicas.

Matteo Bocelli, nacido en 1997, es hijo del tenor Andrea Bocelli y ha compartido escenario con su padre en varias ocasiones, incluyendo la emotiva canción “Fall On Me”. Además de su carrera musical, ha sido imagen de reconocidas marcas de moda.

Por su parte, Gianluca Grignani es una figura clave del pop-rock italiano. Su álbum Destinazione Paradiso vendió más de dos millones de copias y lo catapultó a la fama internacional. “La mia storia tra le dita”, traducida al español como “Mi Historia Entre Tus Dedos”, se convirtió en un himno generacional.

La nueva versión ya está disponible en plataformas digitales y el video oficial del dúo puede verse en el canal de YouTube de Matteo Bocelli.