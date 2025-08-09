Etapa final de la Vuelta a Colombia en Bogotá: cierres viales y cambios en TransMilenio este domingo

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá dio luz verde a la etapa 10 y última de la Vuelta a Colombia 2025, que se disputará este domingo 10 de agosto en la ciudad. El anuncio se produjo tras varios días de incertidumbre, luego de que la Secretaría de Movilidad advirtiera que el evento no contaba con los permisos para ingresar a la capital.

Según informó la entidad, el organizador de la carrera “finalmente pudo subsanar las reiterativas falencias que venía presentando” en la documentación exigida, después de una mesa de trabajo realizada este jueves. La principal dificultad estaba en la falta de coordinación con TransMilenio, las empresas de transporte intermunicipal y la ausencia de un plan de señalización para informar a los usuarios de las vías afectadas.

“No es un capricho, es responsabilidad”, recalcó la Secretaría de Movilidad, en un llamado a los organizadores de eventos masivos para que cumplan con los plazos y requisitos.

Cierres y restricciones viales en Bogotá por la Vuelta a Colombia

La etapa final, que recorrerá varios sectores del norte de la ciudad antes de llegar a la meta, implicará cierres totales y parciales de alto impacto:

Avenida Carrera 7 entre calle 53 y calle 59: cierre total desde las 12:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.

cierre total desde las 12:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Vía Bogotá – La Calera (calzada occidental): cierre total desde la calle 85 hasta el peaje de Patios, entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m.

cierre total desde la calle 85 hasta el peaje de Patios, entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. Vía Bogotá – La Calera (calzada oriental): cierre parcial entre la calle 67 y la calle 53, en el mismo horario.

Autoridades de tránsito recomendaron a conductores y ciclistas buscar rutas alternas y prever demoras, especialmente en las horas de la competencia.

Cambios en el componente zonal de TransMilenio

El paso de la caravana ciclística también afectará el servicio de transporte público. El componente zonal de TransMilenio tendrá desvíos y suspensiones temporales en varias rutas que operan en el norte, oriente y occidente de la ciudad. Entre las más afectadas se encuentran:

Porciúncula – Rincón de Venecia

Unicentro – Fontibón Recodo

Lijacá – San Pablo

Catalina – Unicentro

Terminal Norte – Usme Centro

Metrovivienda – Porciúncula

TransMilenio recomendó a los usuarios consultar la página oficial www.transmilenio.gov.co, planear el viaje en la aplicación TransMiApp o unirse al canal oficial de WhatsApp para recibir información actualizada sobre desvíos y horarios.

¿Cómo va la Vuelta a Colombia 2025?

A falta de los resultados de la novena etapa, la cual se corre este sábado 9 de agosto entre Alvarado y el Alto del Vino, el líder de la clasificación general es Rodrigo Contreras (Nu Colombia) con un tiempo de 25H57′52″. El corredor le saca 1′04″ a Diego Camargo y 1′20″ al venezolano Yontha Eugenio.