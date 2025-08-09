Fluminense encuentra el reemplazo de Jhon Arias: la millonada que pagaría por figura colombiana /Getty Images / Eurasia Sport Images

El mercado de fichajes continúa su curso en Sudamérica. El Fluminense ha estado activo buscando el reemplazo ideal de Jhon Arias, quien fue transferido al Wolverhampton de Inglaterra, y parece haberlo encontrado.

Jhon Arias viste la camiseta de los Wolves por primera vez. FOTO: Wolverhampton Wanderers Ampliar

Aunque el entrenador Renato Gaúcho sentenció ante los medios de comunicación brasileños que el extremo Kevin Serna venía haciendo las cosas bastante bien, todo parece indicar que el payanés no será quien sustituya a Arias, sino otro colombiano.

“Es un buen chico, muy trabajador. No por su actuación de hoy. Es un buen chico, le gusta trabajar y escucha. Prefiere jugar por la izquierda; ahora jugó por la derecha. Digo que mi delantero tiene que poder jugar por ambas bandas, como Soteldo, Keno y Paulo...Quién sabe, quizás consigamos un sustituto para Arias”, sentenció el DT sobre Serna.

Fluminense encuentra el reemplazo de Jhon Arias

Según reportó el periodista Tom Bogert en su cuenta de X, el elegido para sustituir a Jhon Arias en Fluminense es Santiago Moreno, canterano del América de Cali que venía jugando en el Portland Timbers de los Estados Unidos.

Santiago Moreno en un calentamiento previo para juego con el Portland Timbes / Getty Images / Alika Jenner Ampliar

La negociación estaría a punto de cerrarse bajo un precio de 6 millones de dólares y el Portland se reservaría un porcentaje del pase.

Es preciso recordar que el ‘Flu’ había hecho una oferta de 4 millones la semana pasada, misma que fue rechazada por los norteamericanos. Ahora bien, el mismo Moreno le expresó a la directiva su deseo de salir y ambas partes acordaron que así se haría, siempre y cuando llegara una mejor oferta. Al final, esto ocurrió y el fichaje está próximo a confirmarse.

De finiquitarse la operación, Santiago Moreno se convertirá en el octavo colombiano que se pone la camiseta del Fluminense. Antes de él estuvieron: