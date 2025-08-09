En Quindío advierten que la falta de voluntad política ha impedido la construcción de la morgue

Armenia

Recordemos que la morgue actual está ubicada en un lote contiguo al hospital La Misericordia de Calarcá, pero que no cuenta con las condiciones para su correcta operación.

La diputada Jessica Obando se refirió a la situación teniendo en cuenta que debido a las adecuaciones que deben realizarse en la actual sede los cuerpos serán trasladados a Pereira.

“Hicimos una serie de solicitudes tanto a medicina legal como al gobierno departamental, valga la pena decir desafortunadamente, a pesar de la insistencia, el gobierno departamental no ha respondido, la Secretaría de Salud no ha dado respuesta oportuna a la solicitud, a pesar de que hablamos con su secretario de salud y hablamos con varios funcionarios, pero no dieron respuesta. Situación que también deberá conocer la Procuraduría y los demás entes. En fin, contarles, medicina legal sí nos respondió y es preocupante la situación", alertó.

Advirtió que el departamento vive una emergencia sanitaria por la falta de voluntad política puesto que obtuvo una respuesta de Medicina Legal a nivel nacional sobre el tema donde le informaron que han solicitado la construcción desde el año 2013.

“Casi desde el 2013, como lo relata un oficio que compartimos también a Caracol Radio, medicina legal a nivel nacional viene solicitándole tanto a la gobernación del Quindío como a la alcaldía de Armenia que le cedan un lote para poder hacer el desarrollo de lo que medicina legal ha presentado en varias oportunidades, que es el proyecto para la construcción de la sede de medicina legal y la morgue departamental del Quindío", informó.

Explicó que en todos estos años Medicina Legal ha solicitado que cedan el terreno para llevar a cabo el proceso de construcción, pero los gobiernos departamentales y municipales se han tirado la pelota lo que no ha permitido su materialización.

"Y todo esto por efectivamente, como lo mencionamos al principio, pues falta de acuerdo político entre la alcaldía de Armenia, la gobernación del Quindío, principalmente que no se han logrado poner de acuerdo y que además de eso, pues tienen obligaciones", aseguró.

Aclaró que cuando por fin se presentó un lote que cumplía con los requisitos hubo cambio de gobierno y hasta ahí se supo de la gestión para desarrollar el proyecto que es indispensable para evitar poner en aprietos a las familias de muertos en hechos violentos o en accidentes de tránsito.

Sostuvo que es vergonzoso que sean más de 10 años en el proceso y que por negligencia administrativa actualmente no se cuente con una sede de Medicina Legal, en aras de facilitar el acceso de los servicios forenses a la comunidad y de optimizar el tiempo de respuesta a las autoridades.

En el oficio remitido a la diputada por parte de medicina legal resaltan: “Con el paso del tiempo, los cambios de administración municipal y departamental han dificultado la articulación entre las referidas administraciones y el Instituto, en aras de lograr la adquisición del Lote y construcción de la sede de medicina legal para el departamento del Quindío. Sin embargo, esperamos que al emitir el concepto de viabilidad del Lote se logre la construcción de la Sede en Armenia”.