El Ejército en el Quindío impulsa una iniciativa en pro de los perros callejeros

Armenia

Y es que el voluntariado es liderado por el teniente coronel Ronald García que es el comandante del Batallón de apoyo y servicios para el combate #8 Cacique Calarcá.

En diálogo con Caracol Radio expresó su amor por los animales y la importancia de trabajar en ayudarlos para brindarles un hogar por eso cuenta con 9 perritos que han sido recuperados tras ser maltratados y abandonados con el fin de entregarles un mejor futuro.

“Es un voluntariado y podemos ver nosotros como el ejército no solo protege a los colombianos, también reconocemos la labor de toda vida. Ayudar a los animalitos de la calle es un acto de humanidad que refleja nuestros principios de respeto, solidaridad y servicio", indicó.

Mencionó que inició una labor de cuidado y amor junto con un grupo de personas que también ama a los animales con el objetivo de poder brindarles comida, un lugar para dormir y los servicios médicos necesarios para ellos.

“Aquí en el batallón estos nueve jóvenes que llamamos la manada de los nueve hacen parte de nuestra familia. Yo soy amante de los animales, Amo los animales, protejo los animales, rescato los animales y hago proceso de acción con ellos cuando llegué a la unidad los vi, esto los apadriné, esto también con una articulación y con un amor aquí en nuestros lados del batallón, les brindamos comidita, cama, esto, los servicios médicos necesarios para ellos", mencionó.

Proceso de adopción

En cuanto al proceso de adopción, fue enfático en afirmar que es muy riguroso puesto que se busca generar las mejores condiciones para los perros por eso quienes estén interesados en adoptar deben diligenciar un formulario, después evalúan las respuestas, realizan una entrevista virtual con el interesado para conocer más detalles en cuanto a núcleo familiar y entorno ya luego de que es adoptado continúan generando el seguimiento para garantizar que se cumpla con el bienestar del animalito.

“El proceso o el procedimiento que nosotros realizamos con un grupo articular interdisciplinario de personas que también aman los animales. Es un proceso muy sencillo. Las personas nos preguntan de sobre estos animalitos, ¿cierto? Nosotros le enviamos registro fotográfico o videos de ellos. A su vez diligencian un formulario por un link que tenemos, después de diligenciar este formulario, Ellos pues evalúan se ellos evalúan las respuestas de los mismos", manifestó.

Añadió: “Muchas personas dicen, “Uy, no, que mucho trámite para adoptar un animalito, sí toca hacerlo porque nosotros tenemos que hacer el seguimiento y dar la veracidad de que los animalitos van a quedar en un buen hogar y que donde los están cuidando, los están tratando de una manera adecuada“.

Expresó que quienes deseen más información pueden comunicarse al 312-329-0830.