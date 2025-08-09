Coveñas en crisis por inundaciones: lluvias desbordan arroyos y afectan zonas urbanas y rurales

Sincelejo

En la madrugada del sábado 9 de agosto de 2025, Coveñas sufrió el desbordamiento de varios arroyos, inundando extensos sectores urbanos y rurales.

Lluvias continuas por más de seis horas provocaron esta emergencia. La alcaldesa Nesky Feria Moreno activó de inmediato el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y desplegó el Sistema Operativo Municipal para la atención.

La alcaldesa Feria Moreno comunicó: “Debido a las fuertes lluvias, he dispuesto la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), que realizará presencia en diferentes sectores para evaluar posibles afectaciones. Invitamos a la comunidad a mantenerse atenta, seguir las recomendaciones y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales".

Organismos de socorro reportaron que los arroyos Amansaguapos, Pirú, Villero, y los arroyuelos Remanganagua y Petalaca fueron los principales afluentes afectados. Generaron escorrentías y represamientos hídricos en el territorio.

Afectaciones en Coveñas por lluvias

El arroyo Amansaguapos impactó El Mamey, El Sol, Punta Seca, Isla de Gallinazo, La Victoria, La Esperanza, Villa Paz, La Gulf, Los Montes, Coveñita, El Edén y Venecia. El Pirú desbordó Punta Seca y Guayabal. Remanganagua inundó Algarrobo (sector El Colegio). El Villero se desbordó desde su represa hasta la desembocadura, afectando la zona del vertedero, viviendas aledañas, Algarrobo y la base de Infantería de Marina. Petalaca causó escorrentías e inundaciones en Isla Gallinazo, El Remiendo y La Gulf. En Coveñas las inundaciones son un problema de vieja data.

La alcaldesa Feria Moreno detalló los primeros impactos: “Hemos identificado daños como pérdida de enseres en viviendas, afectaciones en techos y paredes, daños en cultivos, caída de árboles, interrupciones de energía, deterioro de vías, pérdida de animales y aves de corral, y sedimentación de canales. Nuestra prioridad es proteger la vida y en las próximas horas comenzaremos el censo de las familias damnificadas”.

Informe preliminar de afectados

El consolidado preliminar del Puesto de Mando Unificado (PMU) enumeró los sectores más afectados: El Mamey, El Sol, Punta Seca, barrio Isla de Gallinazo, La Victoria, La Esperanza, Villa Paz, La Gulf, Los Montes, Coveñita, El Edén, Venecia, Guayabal, Cementerio, La Sabanera, Torrente y las parcelas de Algarrobo. Estos sectores históricamente han sido golpeados por las inundaciones.

También Bellavista, sector Los Mogollones, Las Malvinas, El Remiendo, Algarrobo sector El Colegio, zona del vertedero de la Represa Villeros e Isla Gallinazo.

Desde el PMU, Mirlenia García Chica, coordinadora operativa del Sistema Municipal para la Gestión del Riesgo, informó que la atención cuenta con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil de Coveñas. Trabajan con la Administración Municipal y líderes comunales, asegurando una respuesta coordinada.

Elaboran censo de damnificados

Las próximas horas serán cruciales para el censo preliminar de damnificados, la caracterización de viviendas afectadas y la identificación de necesidades prioritarias, urbanas y rurales. En el pasado las afectaciones requiriendo de censos para gestionar ayudas.

Una sesión extraordinaria del CMGRD evaluará daños, definirá acciones de respuesta, gestionará ayudas humanitarias y planteará proyectos para mitigar el riesgo en puntos críticos. El objetivo es la recuperación efectiva y prevención en el municipio.