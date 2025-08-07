Cientos de sucreños se manifiestan en apoyo a Álvaro Uribe en la Plaza Olaya Herrera de Sincelejo

Sincelejo

Alrededor de trescientas personas se congregaron este miércoles en la emblemática Plaza Olaya Herrera de Sincelejo para expresar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente fue condenado en primera instancia por el caso relacionado con presunta manipulación de testigos.

Con vuvuzelas, pitos, pancartas y banderas, los manifestantes mostraron su apoyo al exmandatario en un ambiente que combinó consignas políticas y manifestaciones pacíficas. Durante el plantón se escucharon intervenciones de jóvenes simpatizantes, líderes locales y figuras políticas del departamento de Sucre.

Uno de los voceros principales fue el diputado sucreño Luis Alfonso Álvarez, quien, aunque aseguró que respetan las decisiones de la justicia, manifestó su preocupación por lo que considera una judicialización con tinte político en contra del líder del Centro Democrático.

“Respetamos las decisiones judiciales, pero consideramos que este fallo contra el presidente Uribe estuvo contaminado por intereses políticos. Hoy la oposición no tiene garantías en Colombia y eso es preocupante para la democracia”, expresó Álvarez durante su intervención.

El diputado también hizo referencia al reciente atentado contra el senador Miguel Uribe en Bogotá, quien permanece en una clínica de la capital tras recibir varios impactos de bala. Álvarez advirtió sobre una preocupante “dicotomía” en el país:

“Mientras exmiembros de las FARC y paramilitares están en libertad pese a graves crímenes, el expresidente Uribe está privado de su libertad por un fallo que aún no está en firme”, añadió.

El plantón, convocado por sectores afines al uribismo en Sucre, se enmarca en una ola de movilizaciones y pronunciamientos en varias regiones del país tras la decisión judicial emitida por un juzgado de Bogotá el pasado 6 de agosto.

Manifestantes en Sinceleji

Ampliar

Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta una condena en primera instancia por presunta presión a testigos en procesos relacionados con su supuesto vínculo con grupos paramilitares, una acusación que él ha negado rotundamente y que su defensa ha calificado como parte de una persecución política.