Camión cisterna chocó contra una casa en Pueblo Rico, Risaralda; dos personas resultaron lesionadas

Durante varias horas varias unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio de Pueblo Rico atendieron un accidente de tránsito donde un camión cisterna se salió de la vía y chocó contra una vivienda.

Los hechos se registraron en el kilómetro 20 vereda Taiba, entre Pueblo Rico y el corregimiento de Santa Cecilia, al occidente de Risaralda; el conductor del vehículo, quien quedó atrapado, perdió el control del carro y se salió de la vía. Las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito.

En la vivienda se encontraba una mujer de 68 años de edad, quien sufrió varios golpes y fue trasladada hasta el hospital local en un vehículo particular.

Mientras tanto, varias unidades de Bomberos, con ayuda del gremio transportador y de habitantes de la zona, realizaron la extracción del conductor de 52 años de edad, quien fue trasladado en una ambulancia al hospital San Rafael de Pueblo Rico con politraumatismos.

Las dos personas heridas, luego de ser valoradas en el hospital local, fueron remitidas a una clínica de la ciudad de Pereira debido a la gravedad de las heridas.