Activan fuerza especial en aeropuerto de Rionegro para proteger a menores durante Feria de flores

Antioquia

Con la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros por la Feria de las Flores, las autoridades activaron un equipo especial de vigilancia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Se trata del Task Force, una fuerza conjunta integrada por unidades de Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, Interpol e Investigación Criminal, en coordinación con Migración Colombia y agencias de seguridad de Estados Unidos.

Las autoridades buscan reforzar los controles migratorios e identificar personas con antecedentes delictivos, especialmente por delitos sexuales, que pretendan ingresar al país durante esta temporada. Para ello, están utilizando herramientas tecnológicas internacionales como Angel Watch y el Sistema de Evaluación Nacional de Pasajeros de EE.UU (ENMEC), que permiten cruzar información en tiempo real con bases de datos globales.

Esta estrategia, que estará activa durante toda la Feria, busca prevenir riesgos para la población, especialmente para niñas, niños, adolescentes y población vulnerable.

“Hace parte de una ofensiva institucional que busca garantizar entornos seguros para la protección de nuestros niños y niñas, fortaleciendo los controles migratorios y el intercambio de información internacional”, dijo el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Las autoridades aseguraron que la medida responde al alto flujo de pasajeros y hace parte de una ofensiva preventiva para garantizar una celebración segura en Medellín y su área metropolitana.