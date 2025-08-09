Rusia “condena y rechaza” el plan israelí de ocupación de Ciudad de Gaza

Rusia reaccionó al plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de tomar el control de la Ciudad de Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, calificó la medida como una posible “catástrofe humanitaria”.

“La aplicación de tales decisiones y planes, que provocan condena y rechazo, corre el riesgo de empeorar la ya dramática situación en el enclave palestino, que presenta todos los signos de una catástrofe humanitaria”, indicó el ministro Lavrov.

Además, advirtió que la aplicación de este plan podría agravar la situación en el enclave palestino y afirmó que acciones de este tipo generan condena y rechazo en la comunidad internacional.