Presidente de la JAC en Medellín fue enviado a prisión por abusar de un menor de 13 años

Medellín

Jesús Antonio Marulanda López, presidente de una Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, comuna 8 de Medellín, fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de un menor de 13 años.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024 en la sede de la organización barrial, donde, al parecer, Marulanda realizó tocamientos de carácter sexual al menor de edad.

Las labores de policía judicial señalan que el procesado se habría aprovechado de la precaria situación económica del menor para ofrecerle cifras de dinero que oscilaban entre los 100 y 200 mil pesos, además de objetos personales y bienes materiales, para sostener encuentros sexuales de manera reiterada en su vivienda.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

El investigado fue capturado por servidores de la Policía Nacional y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados, sin embargo, se le impuso medida de aseguramiento en un centro cracelario.