Dos hombres fueron capturados por agredir a un policía tras colarse en la fila del Metro de Medellín

Capturados por agredir a un subintendente de la Policía en el Metro de Medellín. Foto: Secretaría de Seguridad.

Medellín

Dos ciudadanos fueron capturados este 7 de agosto luego de agredir a un subintendente de la Policía Nacional en la estación San Javier del Metro de Medellín. Según el reporte oficial, el uniformado les hizo un llamado de atención por no respetar la fila de ingreso, ante lo cual los hombres reaccionaron de manera violenta y lo atacaron físicamente.

Tras la agresión, los implicados emprendieron la huida, lo que obligó a solicitar el apoyo de patrullas policiales. Finalmente, fueron interceptados y capturados en la parte externa de la estación.

Ambos sujetos fueron presentados ante las autoridades por el delito de violencia contra servidor público.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, condenó el hecho a través de sus redes sociales y exigió respeto por la autoridad.

“Estos dos desadaptados que agredieron al subintendente de la Policía luego de que él les llamara la atención por no respetar la fila en la estación del Metro de San Javier ya fueron capturados y presentados ante la justicia. Mano dura: la autoridad se respeta y la ley se cumple”, señaló el secretario en su publicación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acatar las normas de convivencia y mantener respeto por la labor de los funcionarios públicos en la ciudad.