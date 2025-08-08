Trump anuncia que se reunirá con Putin el 15 de agosto en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump (d), se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin (i), en el primer día de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. (Foto de la oficina de prensa del Kremlin / Handout/Anadolu Agency/Getty Images) / Anadolu

El presidente Donald Trump anunció el viernes en su red Truth Social que se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin tendrá lugar el 15 de agosto en Alaska, en el noroeste de Estados Unidos.

“La tan esperada reunión entre yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska. Próximamente se darán más detalles”, ha escrito Trump en su cuenta de Truth Social.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él en persona desde que regresó a la Casa Blanca en enero.