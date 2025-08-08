Trump ordenó operaciones en suelo extranjero por terrorismo y narcotráfico: ¿es la primera vez?

Estados Unidos ha lanzado numerosos operativos militares en los, bajo argumentos de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, justifica las intervenciones de sus fuerzas . (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente Donald Trump firmó una orden para que el Pentágono comience a utilizar la fuerza militar contra grupos narcotraficantes latinoamericanos que su administración considera y ha calificado como organizaciones terroristas.

Esto abre las puertas a realizar operaciones militares directas en suelo extranjero aunque no es la primera vez en la historia en la que Estados Unidos utiliza su fuerza militar, bajo argumentos de lucha contra el terrorismo o el narcotráfico, para lanzar ataques en otras naciones.

Irán, el ataque más reciente

En la tarde del 21 de junio de 2025, el presidente, Donald Trump, anunció en redes sociales que “Estados Unidos realizó con éxito un ataque contra a Irán”, exactamente en tres de sus instalaciones nucleares.

Trump confirmó que dentro de estas tres instalaciones, está incluida la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo.

“Hemos completado nuestro ataque muy exitoso contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluidas Fordo, Natanz y Isfahán”, declaró en su red Truth Social detallando que esto buscaba evitar eventuales ataques terroristas iraníes en la región, en particular contra Israel.

Panamá, el antecedente regional

El 15 de abril de 1856 en Ciudad de Panamá se registró un choque civil recordado como “el incidente de la tajada de sandía” en el que se registraron peleas y combates entre ciudadanos locales y estadounidenses.

En ese entonces no se conoció como una incursión a Panamá como país sino al Estado Federal de Panamá que hacía parte de la República de la Nueva Granada.

Este choque resultó en un tratado que estableció indemnizaciones para Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Manuel Noriega, la “invasión latina” 2.0

Luego del antecedente del choque entre estadounidenses armados y panameños en 1856, en 1989 las tropas estadounidenses invadieron Panamá bajo orden de George Bush padre para derrocar el régimen militar de Manuel Antonio Noriega.

El día después de ordenar el ataque, el presidente Bush explicó que entre las razones por las cuales decidió enviar tropas a Panamá estaba combatir el narcotráfico, pues Noriega era un acusado traficante de drogas que había declarado la guerra contra Estados Unidos.

Irak, la intervención más notoria

En 2003, el presidente George W Bush anunció la invasión de Irak bajo el argumento de “desarmar a Irak de armas de destrucción masiva”, todo esto enmarcado en la guerra contra el terrorismo y cuyo blanco central era Saddam Hussein.

Kofi Annan, entonces secretario general de Naciones Unidas, calificó la invasión como ilegal según el derecho internacional y basándose en la Carta de Naciones Unidas.

En esta primera etapa de la guerra, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, se registró la muerte de al menos 7.500 civiles. Una guerra extendida por años y cuyo objetivo, las armas de destrucción masiva, nunca fue encontrado o demostrado.

Intervenciones en América Latina