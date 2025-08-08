Trump y Putin acuerdan reunirse próximamente con el fin de terminar la ofensiva militar en Ucrania

Ambos mandatarios acordaron reunirse en los próximos días, aseguró el jueves el Kremlin. El objetivo de este encuentro es terminar la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Sin embargo, el presidente ruso al tiempo descartó tener un encuentro con el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski, quien insiste en negociar directamente con el presidente ruso.

Putin considera que no se dan las “condiciones” para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

La cumbre Trump-Putin sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en junio de 2021.

Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, afirmó que el lugar de la reunión aún no se ha acordado entre Moscú y Washington. Y aseguró también que el encuentro podría darse la próxima semana.

Por el momento, el presidente ruso ha rechazado hasta ahora los reiterados llamamientos de Estados Unidos, Europa y Kiev para lograr un alto el fuego.