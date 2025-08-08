Sheinbaum: amenaza de Trump a cárteles del narco no implican invasión a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras un reporte periodístico según el cual Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.

El diario New York Times informó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum añadió que su gobierno coopera con Estados Unidos para atender el problema del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas: que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”, dijo la mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México “están muy reguladas”.

La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.