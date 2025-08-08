Tres jugadoras de la Selección Colombia, en el equipo ideal de la Copa América Femenina

La Selección Colombia Femenina tuvo una gran participación en la Copa América que se disputó en Ecuador. Por segunda vez consecutiva alcanzó la final del certamen, pero volvió a caer contra Brasil, en un duelo apasionante que se prolongó hasta los penales, luego del 4-4 en los 120 minutos.

Más allá del buen funcionamiento colectivo, resalta lo hecho a nivel individual por varias jugadoras, quienes contribuyeron de gran manera en el subcampeonato y en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Una de ellas fue Linda Caicedo, quien aportó 4 goles, quedando en la tabla de máximas artilleras, y 1 asistencia. Del mismo modo, la arquera Katherine Tapia fue crucial, al punto de ser elegida la mejor en su posición del certamen, mientras que Mayra Ramírez fue la colombiana que más aporte en anotaciones tuvo, con 4 asistencias y 3 anotaciones.

Katherine Tapia, elegida mejor arquera de la Copa América Femenina / Getty Images / Franklin Jacome

Linda, Mayra y Tapia, en el XI ideal de la Copa América Femenina

La Conmebol dio a conocer este viernes 8 de agosto el XI ideal combinado de la competición y aparecieron los nombres de Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Katherine Tapia. Caicedo repitió distinción, pues en la Copa América 2022 también hizo parte, junto con Catalina Usme y Daniela Montoya, en aquella oportunidad.

El XI ideal de la edición recién terminada quedó de la siguiente manera: Katherine Tapia (Colombia); Tarciane (Brasil), Aldana Cometti (Argentina), Stephanie Lacoste (Uruguay); Linda Caicedo (Colombia), Duda (Brasil), Florencia Bonsegundo (Argentina); Marta (Brasil), Claudia Martínez (Paraguay), Amanda (Brasil), Mayra Ramírez (Colombia).