🔴 Unión Magdalena vs. Pasto EN VIVO Liga colombiana: siga acá el partido clave por tabla descenso

Unión Magdalena y Deportivo Pasto se miden por la fecha 6 de la Liga colombiana, en el juego que marca el inicio de una nueva jornada. Este encuentro es clave para el conjunto samario, pues debe volver a ganar para seguir sumando puntos en búsqueda de salir de la zona del descenso.

El equipo samario llega a este encuentro luego de poder conseguir su primer triunfo del certamen, luego de imponerse 1-0 en su visita a La Equidad. Por otro lado, el cuadro nariñense empató en su más reciente salida ante Boyacá Chicó.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Unión Magdalena vs. Pasto