🔴 Unión Magdalena vs. Pasto EN VIVO Liga colombiana: siga acá el partido clave por tabla descenso
Inicia una nueva jornada del fútbol colombiano.
Unión Magdalena y Deportivo Pasto se miden por la fecha 6 de la Liga colombiana, en el juego que marca el inicio de una nueva jornada. Este encuentro es clave para el conjunto samario, pues debe volver a ganar para seguir sumando puntos en búsqueda de salir de la zona del descenso.
El equipo samario llega a este encuentro luego de poder conseguir su primer triunfo del certamen, luego de imponerse 1-0 en su visita a La Equidad. Por otro lado, el cuadro nariñense empató en su más reciente salida ante Boyacá Chicó.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Unión Magdalena vs. Pasto
Falta de Dairon Mosquera (Unión Magdalena).
José Bernal (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Fabián Cantillo (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla.
Freddy Espinal (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Diego Martínez.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por José Bernal.
Remate rechazado de José Mercado (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ricardo Márquez.
Remate rechazado de David Murillo (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
¡Gooooool! Unión Magdalena 1, Deportivo Pasto 0. Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de José Mercado con un centro al área.
Remate rechazado de Jeferson Rivas (Deportivo Pasto) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Freddy Espinal.
Fuera de juego, Unión Magdalena. Royscer Colpa intentó un pase en profundidad pero Ricardo Márquez estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Yoshan Valois (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Diego Martínez.
Falta de David Murillo (Unión Magdalena).
Freddy Espinal (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de José Mercado (Unión Magdalena).
Juan Valencia (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
José Bernal (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Freddy Espinal.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento