Millonarios sufre la baja de uno de sus refuerzos: Presenta una fractura de consideración

Millonarios recibe este viernes al Deportivo Cali en juego por la sexta fecha de la Liga colombiana. El equipo bogotano busca un triunfo que le permita ponerle fin a la mala racha que vive actualmente y, de paso, salir del último lugar de la tabla.

Los azules cuentan con novedades importantes en su nómina de convocados para este compromiso, con el primer llamado del portero uruguayo Guillermo De Amores, el brasileño Bruno Sávio y el delantero Jorge Hurtado.

Malas noticias para Millonarios

Sin embargo, el entrenamiento de este jueves dejó malas noticias para los azules, quienes sufrieron la baja de uno de sus nuevos jugadores. El extremo Cristian Cañozales sufrió una fractura en la mano derecha, la cual lo tendrá algún tiempo fuera de las canchas.

"Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación", informó el club mediante un comunicado.

Noticia en desarrollo...